الفخراني وهنيدي يستأنفان عرض "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" في القاهرة

يستأنف مسرح cairo show عرض مسرحيتي "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني و"٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي بالقاهرة، بدءا من اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف مصدر مسؤول بكايرو شو المنتجة لمسرحيتي "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل"، أن نجوم العرضين تخلوا عن أجازتهم في عيد الأضحي، واكتفوا بالتواجد العائلي مع أسرهم أول يوم العيد فقط، نظرا لأن العروض ستنطلق ابتداءً، اليوم الإثنين ١٢ أغسطس، على مسرحي كايرو شو بالتجمع الخامس والسادس من أكتوبر "موفنبيك".

وأوضح المصدر، أن هناك تشوق كبير من أسرة العملين لاستئناف العروض في القاهرة بعد العودة من أولى الدولات الخارجية في إطار فعاليات موسم جدة بالسعودية.

يشارك في بطولة "الملك لير" يحيى الفخراني، وأحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم.

أما "٣ أيام في الساحل" فيلعب بطولتها إلى جانب هنيدي بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي واحمد الحلواني وهي من إخراج مجدي الهواري.

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