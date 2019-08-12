"علي ربيع يعلق علي أول عروض الموسم السابع من "مسرح مصر

علق الفنان على ربيع نجم مسرح مصر، على أول عروض الموسم الأخير من "مسرح مصر"، الذي بدأت عروضه أمس الأحد على مسرح جراند نايل تاور.

وكتب ربيع عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام": "من المسرح، أول يوم عرض الحمد لله، المسرح على آخره، جمهور عظيم، مسرح مصر الموسم السابع".

ويعد هذا الموسم هو الأخير للعرض المسرحى "مسرح مصر" إذ إن الفنان أشرف عبد الباقى أعلن الشهر الماضي عن انتهاء عروض المسرحية.

وفرقة "مسرح مصر" للنجم "أشرف عبد الباقي"، يشارك في بطولتها كل من: على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وكريم عفيفي، ودينا محسن" ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوى طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، ومهندس الديكور محمود سامي، والأزياء هالة الزهوي، ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، وإنتاج صادق الصباح.

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