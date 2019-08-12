أحمد حلمي ومنى زكي يشاركان في جلسة في الأمم المتحدة

نشرت الفنانة منى زكي فيديو لزوجها الفنان أحمد حلمي على صفحتها الشخصية في"انستجرام" يعلن فيه مشاركتهما في جلسة بالأمم المتحدة حول "تنمية الطفولة المبكرة". وداعب "حلمي" جمهوره في الفيديو، قائلاً: "يارب الجلسة ميكونش فيها إنجليزي كتير".. معربًا عن تمنياته بالتوفيق. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - منى زكي تتحدث عن طباع سعيد عبد الغني - منى زكي تنشر صورة لها بصحبة أبنائها في منطقة الأهرامات

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