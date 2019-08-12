شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..محمد قماح يحيى حفلين غنائيين بالعين السخنة والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد قماح لإحياء حفلين غنائيين ضمن موسم حفلات عيد الأضحى في العين السخنة والسويس اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يقدم "قماح" خلال هذه الحفلات أغانى من ألبومه الجديد والتى يحمل اسم "ليالى زمان".

وطرح قماح مؤخرا ألبومه الجديد "ليالى زمان" والتى يضم الألبوم 8 أغنيات متنوعة بين جميع أنواع الموسيقى والتى ترضى جميع الأذواق والأعمار، حيث يحتوى الألبوم على العديد من المفاجآت التى حرص قماح على تواجدها فى الألبوم الجديد.

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يذكر آن آخر أعمال محمد قماح أغنية مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحمل اسم "شهر الصيام"، وهى من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت.