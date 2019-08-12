شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مصطفى كامل ينتهى من تصوير أغنية "مجرم" ويستعد لطرحها يوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى كامل لطرح من تسجيل أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "مجرم"، ويستعد لطرحها يوم الأربعاء المقبل ، وسيتم طرحها بعد الانتهاء من عمل المونتاج للفيديو الخاص بها، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكساج مهندس خالد رؤوف.

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وكان مصطفى كامل مرشحاً فى انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هانى شاكر، وتنافس الثنائى على مقعد ا النقيب كلا منهما، حيث سبق وتولى المنصب هانى شاكر من قبل، وبالفعل تقدم الأخير للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه المطرب مصطفى كامل.