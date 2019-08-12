شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مصطفى كامل ينتهى من تصوير أغنية "مجرم" ويستعد لطرحها يوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى كامل لطرح من تسجيل أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "مجرم"، ويستعد لطرحها يوم الأربعاء المقبل ، وسيتم طرحها بعد الانتهاء من عمل المونتاج للفيديو الخاص بها، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكساج مهندس خالد رؤوف.
وكان مصطفى كامل مرشحاً فى انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هانى شاكر، وتنافس الثنائى على مقعد ا النقيب كلا منهما، حيث سبق وتولى المنصب هانى شاكر من قبل، وبالفعل تقدم الأخير للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه المطرب مصطفى كامل.
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