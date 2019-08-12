شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Game of Thrones يتلاعب بـ "إد شيران" بشكل ساخر .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل الإيسلندى هافثور يوليوس بيورنسون صاحب لقب "ذا ماونتن"، فى المسلسل الشهير Game of Thrones، فى مقطع فيديو طريف نشره عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام مع المغنى العالمى إد شيران.

وتلاعب نجم GOT الذى يعد من أقوى رجال العالم وأكبرهم ضخامة، بالمغنى العالمى فى مقطع الفيديو، وظهر الأول وهو يحمل الثانى بشكل ساخر ويقوم بالتلاعب به لصغر حجمه وسط العديد من أصدقائهما.

وكان "شيران" قد شارك فى إحدى مشاهد المسلسل الأسطورى GOT فى الموسم السابع من السلسلة، ضمن قوات جيوش "آل لانيستر" وشاركته فى المشهد الممثلة مايسي ويليامز صاحبة شخصية آريا ستارك، التى تعد من أقرب اصدقائه فى الحقيقة.

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وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.