شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. يارا وناصيف زيتون يحييان حفل عيد الأضحى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية يارا للمشاركة فى إحياء حفل غنائى كبير ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، بمشاركة المطرب السورى ناصيف زيتون، اليوم الاثنين، فى أحد فنادق الكبرى فى بيروت.

وكانت يارا قد طرحت نوفمبر الماضى أغنيتها الجديدة "مليت"، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدى جى يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزى ومحمود برهيل، وألحان دى جى يوسف حوالى ومحمود نوبال وأمين دوكالى، والكليب من إخراج جيل الغبرى.

يذكر أن يارا أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا يوم 8 يونيو الماضى بمشاركة الفنان حاتم العراقى، بأحد الفنادق فى لبنان.