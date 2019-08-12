فيديو جراف.. السينما فى عيد الفطر أعلى موسم فى التاريخ بـ 215 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى موسم عيد الفطر السينمائى بعد منافسة كبيرة على مستوى الإيرادات بين 5 أفلام تم عرضها خلال الموسم، وشهد الموسم حصد الأفلام لإيرادات ضخمة جداً وأرقام قياسية تحقق للمرة الأولى فى السينما، خاصة مع التطورات الكبيرة التى شهدتها صناعة السينما على مستوى الإنتاج والتقنيات التى يتم التنفيذ بها، حيث جاءت المحصلة النهائية لإيرادات الموسم 215 مليون جنيه وهى المحصلة الأعلى لموسم سينمائى فى التاريخ. 1- "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة حقق 80 مليون جنيه وهو رقم قياسى وضعه الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ. 2- "الممر" بطولة أحمد عز حقق 75 مليون جنيه محتلاً المرتبة الثانية فى قائمة الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما. Advertisements 3- "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال حقق 35 مليون جنيه 4- "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد حقق 19 مليون جنيه فقط 5- "محمد حسين" بطولة محمد سعد حقق 4 ملايين و800 ألف جنيه فقط

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