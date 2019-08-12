شاهد.. بعد فراق 7 سنوات شاب سوري يلتقي والديه صدفة في الحج!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 02:46 مساءً - سنوات عديدة عاشتها عائلة سورية من البعد والحرمان من رؤية بعضهم البعض بسبب الحرب الدائرة في سوريا، لكن خلال تأدية مناسك الحج شاهد حاج سوري والديه صدفة في مكة المكرمة للمرة الأولى بعد 7 سنوات.
وبحسب الفيديو الذي نشره موقع “الوسيلة”، فإن الشاب هرع إلى والديه قائلًا “أهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي”، بينما ذرف الجميع الدموع فرحًا بهذا اللقاء الذي احتضنته مكة المكرمة.
وقال الموقع الذي نشر المقطع، إن “عشرات السوريين ينتهزون فرصة الحج للقاء أولادهم وذويهم الذين فرقتهم الحروب الدائرة في سوريا”.
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