شكرا لقرائتكم خبر عن بيكاسو في متحف سرسق بلبنان نهاية سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل

أعلن متحف سرسق في لبنان، عبر بيان صحفي، عن تنظيم معرض لأعمال الرسام العالمي بابلو بيكاسو تحت عنوان بيكاسو والأسرة Picasso et la famille، بالتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو – باريس.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل ويستمر لغاية السادس من يناير (كانون الثاني) 2020.

ويحظى هذا الحدث الفني الكبير بدعم استثنائي من المتحف الوطني بيكاسو – باريس، في إطار مبادرته "بيكاسو – البحر المتوسط"، كما يحظى بدعم وزارة الثقافة اللبنانية.

ويتمّ تنظيم المعرض بمنحة من دانيال إدغار دو بيتشيوتو، إحياءً لذكرى زوجها الراحل إدغار دو بيتشيوتو، وبدعم من سيريل قاراوغلان.

Advertisements

وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمعرض في مؤتمر صحافي يعقد في 4 سبتمبر 2019.

ومتحف نيقولا إبراهيم سرسق هو متحف للفن الحديث والمعاصر يقوم في قلب بيروت منذ افتتاحه في 1961، غايته جمع الأعمال الفنيّة والمحافظة عليها وعرضها.

يذكر أن قصر سرسق هو قصر أثري لبناني بناه نقولا سرسق في بيروت عام 1912، ووهب صاحبه القصر بعد وفاته في عام 1952 إلى بلدية مدينة بيروت، على أن يتحوّل متحفاً للفنون الحديثة والمعاصرة كما ذكر في وصيّته، ومن شروط هذه الوصيّة أن يكون رئيس بلدية بيروت مشرفاً على المتحف، وأن تدير شؤونه نخبة من الشخصيات البيروتية.

وبين سنة 1953 و1960 استخدم القصر لاستضافة ملوك ورؤساء زاروا لبنان رسمياً، وبما أن الراحل نقولا سرسق أراده متحفاً، فقد تحوّل القصر إلى متحف يضم قطعاً من الاثريات والمقتنيات الثمينة التي وجدت في القبو منذ فترة، وفيه مجموعة قطع وأعمال فنية إسلامية، ومن عام 1961 وحتى اليوم ينظّم فيه الكثير من المعارض الفنية والأدبية لأعمال عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعالميين.