"فاست أند فيريوس" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

حافظ فيلم "فاست أند فيريوس بريزانتس: هوبز أند شو" من إنتاج "يونيفرسل" على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا 25,4 مليون دولار، بحسب شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ورغم أن عائدات هذا الفيلم الجديد من سلسلة "فاست أند فيريوس" الذي يشارك فيه دواين جونسون وجايسن ستاثام وإدريس إلبا هبطت بشكل كبير من الأسبوع الماضي إذ كانت 60 مليون دولار، فقد تمكن الفيلم من التشبث بالصدارة.

وحل في المرتبة الـ2 فيلم الرعب الجديد "سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك" من إنتاج "لاينزجايت" بإيرادات بلغت 20,8 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع الممتدة على 3 أيام.

ويروي الفيلم قصة مراهقين في بلدة صغيرة يعانون جراء كتاب وجدوه في منزل مسكون عام 1968، ويشارك فيه الممثلون زوي كوليتي ومايكل جارزا وجبريال راش.

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وفي المركز الـ3 جاء فيلم "لايون كينغ" (الأسد الملك) بنسخته الجديدة من إنتاج "ديزني"، وحقق إيرادات مجموعها 20 مليون دولار.

واحتل المركز الـ4 الفيلم الكوميدي الجديد "دورا أند ذي لوست سيتي أوف جولد" من إنتاج "باراماونت" حاصدا 17 مليون دولار.

أما المركز الـ5 فذهب إلى فيلم "وانس أبون إيه تايم إن هوليوود" بإيرادات بلغت 11,6 مليون دولار وهو من إخراج كوينتين تارانتينو وبطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

وحل في المركز الـ6 فيلم "ذي آرت أوف رايسينغ إن ذي راين" بـ8,1 مليون دولار، بينما حصل "ذي كيتشن" على المركز الـ7 بـ5,5 مليون دولار، و"سبايدر مان: فار فروم هوم" على المركز الـ8 بـ5,3 مليون دولار.

وحل تاسعا فيلم "توي ستوري 4" بـ4,4 مليون دولار، وعاشرا فيلم "ذي فيرويل" بـ2,2 مليون دولار.