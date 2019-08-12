خاص- هل يرتبط جوزيف عطية بفنانة؟

يعيش النجم جوزيف عطية نشاطاً فنياً ملحوظاً، إن لناحية إصدار الأعمال الغنائية أو إحياء الحفلات. ومؤخراً أطل نجم “لبنان راح يرجع” عبر تطبيق انغامي ليرد على سلسلة من الأسئلة السريعة “والمهضومة” ضمن مقابلة مميزة عكست روحه المرحة.

ورداً على سؤال عندما يكون بمفرده في المنزل ماذا يفعل؟ أكد الى أنه يقوم بعدة نشاطات منها الرياضة، أو الرسم أو عزف الموسيقى. كما كشف الى أنه يحب مشاهدة “توم اند جيري” بشكل دائم، ويفضل أن يأكل كل يوم “سوشي”.

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جوزيف لفت الى أنه يحب أن يسمع دائماً أغنيته “موهوم” كما أن أكثر شخص يرتاح معه هو والده ووالدته. واختار أن يعيش ليوم واحد حياة الفنان الراحل وديع الصافي.

ورداً على سؤال حول فنانة يتمنى أن تكون أكثر من زميلة له، قال جوزيف “ما بتخايل بظبط مع فنانة عادة بهرب”.

نذكر أن آخر أعمال جوزيف عطية أغنية “غزالة”، كلمات محمد درويش، ألحان رامي شلهوب وتوزيع إيمدي جبر، جاءت باللهجة المغربية، فجمعت اللونين الشرقي والغربي في آن. أما المفاجأة كانت مشاركة جوزيف المغنية Kiki C وهو الامر الذي يحصل للمرة الاولى منذ انطلاقة جوزيف الفنية.