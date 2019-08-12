شكرا لقرائتكم وفاة المخرج الفرنسي جان-بيار موكي عن 90 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي المخرج السينمائي جان-بيار موكي الذي أخرج أكثر من 60 فيلما مع كبار نجوم السينما الفرنسية، الخميس، عن 90 عاما على ما أفادت عائلته.

وقال صهره جيروم بيرا لوكالة فرانس برس: "توفي جان بيار موكي في منزله بعد ظهر الخميس"، وقد أكد نجله الممثل والمخرج ستانيسلاس نوردي نبأ وفاة والده.

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أيضا أعلنت ستانيسلاس نوردي وابنة السينمائي اوليفيا موكيجيفسكي في بيان موجه لوكالة فرانس برس: "انتقل جان-بيار موكي ليصور فيلمه المقبل مع بورفيل وميشال سيرو وميشال سيمون وفرنانديل وجان مورو وجان بواريه وفرانيس بلانش وشارل أزنافور وآخرين كثر. وقد توفي السينمائي في سنته الحادية والتسعين في منزله الباريسي محاطا بعائلته والمقربين منه".

أنجز موكي أكثر من 60 فيلما من بينها "أن درول دو بارواسيان" مع بورفيل و"آ مور لاربيتر" مع ميشال سيرو وإيدي ميتشل. وكان يعتبر "فوضوي" السينما الفرنسية مع انتقاده الدائم وحريته المطلقة.

خلال مسيرته الطويلة أنجز أفلاما مع كبار الممثلين من بورفيل إلى كاترين دونوف مرورا بشارل أزنافور وجيرار دوبارديو.