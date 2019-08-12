شكرا لقرائتكم رغم وقوعها على البحر.. أزمة أسماك في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - بواسطة طلال الحمود - المأكولات البحرية هي وجبة أساسية في قطاع غزة والحصار الإسرائيلي المفروض القطاع جعل من المستحيل تقريبًا على الصيادين الفلسطينيين المحليين كسب قوتهم ، حيث يُمنعون من صيد الأسماك على بعد ستة أميال بحرية من سواحلهم.



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