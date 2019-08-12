بسمة تشارك فى مهرجان "تورنتو" بفيلم "بعلم الوصول"

تسافر الفنانة بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان والمخرج هشام صقر لمدينة تورنتو الكندية في الفترة من ٥ وحتى ١٥ من أيلول/سبتمبر القادم للمشاركة في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ضمن الاختيار الرسمي في قسم اكتشافات من خلال فيلم "بعلم الوصول" التى تجسد بسمة بطولته.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى.

وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.

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وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا "انا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان ترونتو وأرى ان حركة السينما المصرية في اخر كام سنة شئ ايجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها".

أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة بالإضافة لكونها مسابقة ضمت عدد أخر من الافلام العربية وهو دليل على تطور السينما العربية وهو شئ يسعدها للغاية وهي شخصيا جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها المسافر في المسابقة الرسمية لفينسيا وهو شئ مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه.

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