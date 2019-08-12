"الفيل الأزرق 2" يحقق مليون و806 ألف جنيهًا في ليلة وقفة عيد الأضحى

احتل فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، المركز الثاني في شباك تذاكر السينما، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، السبت 10 آب/أغسطس، بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز.

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" 1,806,049 جنيها، من إجمالي إيرادات ليلة الخميس والتي بلغت 6,281,869، خلف "ولاد رزق 2" متصدر الإيرادات بـ4,098,172 جنيها.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 تموز/يوليو الماضي في جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه في نفس الوقت بدور العرض في السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح في لبنان والأردن وتونس ابتداءً من اليوم أول أيام عيد الأضحى.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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ويتواجد في قائمة أفلام العيد "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، و"ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، و"خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، و"أنت حبيبي وبس" للفنان محمود الليثي.

بينما خرجت 4 أفلام من المنافسة على ماراثون أفلام عيد الأضحى، وهم: "كينج سايز" للنجم محمد هنيدي، و"الفلوس" للنجم تامر حسني، و"الأوضة الضلمة الصغيرة" للنجم أكرم حسني، و"لص بغداد" للنجم محمد عادل إمام.

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