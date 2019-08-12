صافيناز تنشر فيديو مع خروف العيد: كل سنة وأنتوا طيبين يا حلوين

نشرت الراقصة صافيناز مقطع فيديو هنأت خلاله جمهورها بالعيد عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام". وظهرت الراقصة الأرمينية خلال الفيديو بصحبة "خروف" العيد، وقدمت التهنئة لمتابعيها باللغة العربية قائلة: "عيد سعيد يا حلوين".

يذكر أن الفنانة الاستعراضية تشارك في سباق عيد الأضحى من خلال فيلم «إنت حبيبى وبس» إنتاج أحمد السبكي، وهو من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير. قد يهمك ايضاً: صافيناز تُثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيادة وزنها الراقصة صافيناز تستعيد حسابها علي "إنستغرام" بعد إغلاقه لـ 9 أسابيع

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