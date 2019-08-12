منة فضالي تحتفل بأول أيام عيد الأضحى على شواطئ الساحل

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى بموقع الصور "إنستجرام" من أحد الشواطئ الشهيرة في الساحل الشمالى. وعلقت منة على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام" قائلة: "السعادة تأتي عندما نفكر فيها". وتستعد منة فضالي لتصوير فيلم "ماكو"، الذي تشارك في بطولته، بجانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان التركي مراد يلدريم، وقصي خولي، وناهد السباعي، وغيرهم. قد يهمك أيضاً :

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