صحيفة إسبانية تنشر جينيفر لوبيز أبهرت جمهورها فى مصر

نشرت صحيفة "النويبو " الإسبانية إن النجمة العالمية جينفيز لوبيز أبهرت جمهورها خلال حفلها الذى أقيم في مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جينيفر لوبيز تألقت للمرة الأولى بتصميم مصرى، والذى كان عبارة عن فستان باللون الأحمر وهو قطعتين، ومن تصميم مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران.

وخطفت نجمة البوب العالمية الأنظار، بعد أن ظهرت بأكثر من إطلالة لتتناسب مع استعراضاتها المختلفة التى قدمتها على المسرح، وشهد الحفل حضور العديد من المشاهير.

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