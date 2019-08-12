القاهرة - لايف ستايل
نشرت صحيفة "النويبو " الإسبانية إن النجمة العالمية جينفيز لوبيز أبهرت جمهورها خلال حفلها الذى أقيم في مدينة العلمين الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جينيفر لوبيز تألقت للمرة الأولى بتصميم مصرى، والذى كان عبارة عن فستان باللون الأحمر وهو قطعتين، ومن تصميم مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران.
وخطفت نجمة البوب العالمية الأنظار، بعد أن ظهرت بأكثر من إطلالة لتتناسب مع استعراضاتها المختلفة التى قدمتها على المسرح، وشهد الحفل حضور العديد من المشاهير.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إسبانية تنشر جينيفر لوبيز أبهرت جمهورها فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.