منى زكي ترقص مع أغنية جنيفر لوبيز

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""الخليج 365"" من بيروت: رصدت الكاميرات عائلة الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي بحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز في مصر الذي أُقيمَ بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من المشاهير. Advertisements

وفيما بدا "حلمي" منسجما وهادئا خلال مشاهدة العرض، ترجمت "زكي" تفاعلها رقصاً بلقطات أظهرت حماسها مع أغنيات "لوبيز" وكان مُلفِتاً ظهور ابنتهما الكبرى "لي لي" ابنة التي غدت شابة جميلة.

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