شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف عن برومو أغنيتها "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "فى قربك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أصالة لطرح أغنية جديدة من ضمن ألبومها الجديد "فى قربك"، خلال الأيام القلية المقبلة، والأغنية تحمل عنوان "مبقاش سر" من كلمات امير طعيمه، الحان احمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات : تامرغنيم ، رباعي وتري، ومهندس صوت محمد اسماعيل ، ميكس فهد.

وطرحت أصالة أغنيتها "نكتة بايخة" الأيام الماضية والتى حققت 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب يوم 7 أغسطس الجارى، حيث نالت إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.

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الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، كما أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد "فى قربك"، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر آن أصالة ظهرت لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.