شكرا لقرائتكم خبر عن "بروش أم كلثوم" يسبب صحوة ضمير لأحمد حلمى فى "خيال مآته".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمى فى السينمات خلال حفلة الثانية بعد منتصف الليل، وتأخر موعد طرحه، بسبب تعرض النسخ الأصلية للفيلم لمشكلة صوتية أثناء التحميل، وكشفت أحداث الفيلم عن سرقة " يكن سنهور" الشخصية التى يقدمها أحمد حلمى لـ "بروش أم كلثوم"، خاصة بعدما طلبته حبيبته "باكينام" كمهر لها.

وخلال مرور الأحداث يظهر حلمى بملامح رجل مُسن يدعى "يكن" سنهور" ليؤسس مؤسسة تحت عنوان "كيان" متخصصة فى السرقة، حيث يشارك معه في طالكيان" كل من الفنانون عبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق ولطفى لبيب وإنعام سالوسة، ليروى قصة "بروش أم كلثوم" والذى يتسابق على شرائه "الأمير والقيصر خالد الصاوى، الذى قدم عرضاً لشرائه مقابل 10 ملايين دولار ليزين "صوفيا" حبيبته.

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ومع مرو الأحداث، استعان يكن بابن شقيقته "زيزو" وهى الشخصية الشبابية التى يقدمها حلمى فى أحداث الفيلم، حيث يظهر بـ 3 شخصيات الجد والأب والحفيد، لتقليد نسخة طبق الأصل من بروش أم كلثوم كى يبيعها لـ "القيصر" خالد الصاوى، من أجل 10 ملايين دولار، وفى نهاية الأحداث ، يتسبب زيزو فى "صحوة ضمير" لجده "يكن" وإقناعه باسترجاع "بروش أم كلثوم" إلى متحف ومقتنيات "أم كلثوم" الأصلى ، فضلا عن استرجاع باقى المسروقات إلى مكانها الطبيعى .

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.