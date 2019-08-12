شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم يتغزل فى نجله مالك: اجمل "غيث" من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، على التعبير عن حبه فى رسالة لنجله "مالك" البالغ من العمر 8 سنوات، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

وبدأ إبراهيم رسالته بأية قرآنية، قائلاً : "وهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ"، انا مؤمن إن "الغيث" مش شرط يبقى مال في زنقه ولا دواء في مرض أو غيرهم من الابتلاء، احيانا تبقى في عز نجاحك أو عز سترك أو في احسن حال، لكن فرحتك شبه مسروقة بسبب تطفل البشر وذبحك يومياً "بأقلام" ملاكي ولجان وهمية مهما تحاول تجاهلها في النهاية أنت بشر وبتحس"

Advertisements

وأضاف: "بس عشان إلهى "لطيف خبير"، جعل الغيث يأتي على هيئة "ابن جدع"، ابن "حساس" وعنده ذوق، مجرد يحس انك مضغوط ومداري حزنك ورا ابتسامتك قوام يقويك بحضن صادق "بلا أي مصلحة ومساومة"، ومش محتاج يعرف الناس ولا يعمل نمره لأنه بيحبك ويحبلك السعادة".

وتابع إبراهيم قائلاً "ولما يحس ان الدنيا جاية عليك عمره ما يبقى "حِمل" بالعكس يساندك و"يفتخر بيك" ويحبك بكل عيوبك ولا عمره يتأثر رغم انه بيشوف و يقرأ ، ابني مالك صحيح ٨ سنين، بس واعي واجدع من "عيال" شايلين بطاقة، انا بكمل بطاقة الحب دي مشواري، ومافيش حاجه بتوقفني بإذن الله، مالك انت اجمل "غيث" من ربنا".