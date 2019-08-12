شكرا لقرائتكم خبر عن هكذ اعتذرت شيرين عبد الوهاب لـ أحمد السعدنى بعد وفاة طليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت المطربة شيرين عبد الوهاب الفنان أحمد السعدنى عبر "تويتر"، وقدمت له الإعتذار بسبب عدم التواجد بجانبه خلال الأيام الحالية بعد وفاة طليقته أمل سليمان وأم أولاده بشكل مفاجئ.

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وقالت شيرين: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".

يشار إلى أن أمل سليمان، طليقة أحمد السعدني، وأم أولاده رحلت يوم الجمعة الماضى بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وشيعت أسرة الراحلة، جثمانها من مسجد سعاد كفافي.

وكانت شيرين قد نعت مؤخرا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، ضحايا حادث معهد الاورام وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون في ضحايا حادث معهد الأورام المؤلم، ربنا يرحمهم ويكمل شفاء المصابين على خير".