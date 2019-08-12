رامي رضوان ينشر صورة بصحبة نجوم "سينما مصر":" لازم تشوفوها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بنجوم العرض المسرحي "سينما مصر". وظهر في الصورة المخرج الكبير خالد جلال، والفنانة غادة طلعت، وعدد من نجوم العرض. Advertisements وعلق: "مكتشف وصانع المواهب الأستاذ خالد جلال، وبعض من طلاب الدفعة الثانية أبطال مسرحية سينما مصر، لازم تشوفوها، متعة وإبداع". يذكر أن العرض المسرحي "سينما مصر" يقام على مسرح مركز الإبداع الفني، بدار الأوبر المصرية، من إخراج خالد جلال.

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