هكذا شوقت كارول سماحة جمهورها قبل حفلها بمهرجان "إهمج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365 نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو ترويجي، لحفلها الغنائي يوم الجمعة 16 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان إهمج الغنائي بلبنان. وعلقت "سماحة"، على الفيديو قائلة: "كتير متشوقة لحفلة استثنائية ببلدي لبنان في مهرجان إهمج". في سياق آخر، تخوض كارول سماحة أولى تجاربها السينمائية، بفيلم "بالصدفة"، المقرر عرضه يوم 26 سبتمبر المقبل بجميع دور العرض السينمائية. والفيلم من بطولة كارول سماحة، وبديع أبوشقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، قصة الفيلم لكلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو في أول تجربة له بعد قيامه بإخراج عدد من البرامج.

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