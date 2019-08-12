حلمت بيك.. مي نور الشريف تُحيي الذكرى الـ 4 لرحيل والدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365
حرصت الفنانة مي نور الشريف الذكرى على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل والدها، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ونشرت صورة لوالدها خلال فترة شبابه.
وعلقت "مي"، على الصورة قائلة: "أحلى حاجة حصلت امبارح إني حلمت بيك، واحشني جدًا كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي، بحبك أوي، اسألكم الدعاء.. الذكرى الرابعة".
وحلت أمس الأحد الذكرى الرابعة لرحيل الفنان القدير نور الشريف، الذي توفى في 11 أغسطس عام 2015، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ69 عامًا.
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