المخرج محمود كريم يُرزق بمولودته الأولى.. ورامز جلال يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رزق المخرج محمود كريم، بمولودته الأولى "ليلى"، من زوجته ياسمين القاضي.

ونشر "كريم" صورة تجمعه بابنته، وعلق: "ليلى محمود كريم"، وانهالت التعليقات على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلق الفنان رامز جلال قائلا: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظها يارب"، بينما علق المخرج تامر حمزة: "مبروك يا حودة تتربى في عزك يارب"، كما علقت الفنانة حنان مطاوع: "مبروك، تتربى في عزك وعز مامتها وتشوفها أحسن الناس".

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كما علق الفنان محمد ثروت: "بسم الله ما شاء الله، ربنا يباركلك فيها ويحفظها، اللهم صلي على سيدنا محمد"، وعلق الفنان محمد علي رزق: "ما شاء الله ألف مبروك يا حبيبي".

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمود كريم، فيلم "سبع البرمبة"، الذي يعرض حاليا في السينمات، وهو من بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، جميلة عوض.