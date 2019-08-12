مروان حامد يكشف كواليس "الفيل الأزرق2" بصورة مع كريم و مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شارك المخرج مروان حامد، متابعيه عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة له برفقة الروائي والسيناريست أحمد مراد، والفنان كريم عبد العزيز بطل جزئي فيلم "الفيل الأزرق".

وظهر الثلاثي في الصورة التي نالت إعجاب العديد من المتابعين، أثناء تصوير فيلم "الفيلم الأزرق 2"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية.

فيلم "الفيل الأزرق ٢" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد