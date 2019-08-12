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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
تحيي الفنانة اللبنانية يارا، حفلاً غنائيًا، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بأحد الفنادق الكبرى بلبنان، ويشاركها في الحفل المطرب ناصيف زيتون.
ونشرت يارا، بوستر يحمل تفاصيل الحفل الذي يجمعها بالمطرب ناصيف عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "صباح العيد، وحفلة العيد اليوم، أنا وناصيف لاقونا الليلة بأوتيل Four Seasons لنحتفل سوا".
يذكر أن، ناصيف زيتون طرح مؤخرًا لجمهوره مقطع فيديو عفوي مع يارا وهم يغنيان ديو معًا..
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. يارا وناصيف زيتون يحييان حفل ثاني أيام الأضحى في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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