الليلة.. يارا وناصيف زيتون يحييان حفل ثاني أيام الأضحى في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تحيي الفنانة اللبنانية يارا، حفلاً غنائيًا، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بأحد الفنادق الكبرى بلبنان، ويشاركها في الحفل المطرب ناصيف زيتون.

ونشرت يارا، بوستر يحمل تفاصيل الحفل الذي يجمعها بالمطرب ناصيف عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "صباح العيد، وحفلة العيد اليوم، أنا وناصيف لاقونا الليلة بأوتيل Four Seasons لنحتفل سوا".

يذكر أن، ناصيف زيتون طرح مؤخرًا لجمهوره مقطع فيديو عفوي مع يارا وهم يغنيان ديو معًا..