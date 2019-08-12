بالفيديو.. كليب "انتي وأنا" لمحمود العسيلي يقترب من المليون الأول

اقتربت أغنية "انتي وأنا" للمطرب محمود العسيلي، من كسر حاجز المليون الأول، محققة 791,794 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 6 أيام علي طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية علي موقعالفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وهو نفس مخرج الكليب الأخير "ملايين" الذي طرحه العسيلي منتصف يونيو الماضي.
يشار إلي أن أغنية "انتي وأنا"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان العسيلي، موسيقى علي فتح الله، والكليب من إخراج إبراهيم هودرج
يذكر أن محمود العسيلي أعلن مؤخرًا عن خطبته علي خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، حيث شاركا متابعيهم عبر إنستجرام بصور من حفل الخطوبة الذي أقيم بالساحل الشمالي.
شاهد الكليب من هنا...
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