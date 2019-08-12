الليلة.. إسماعيل مختار يفتتح "ميمى ومامي" على مسرح بيرم التونسي

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، العرض المسرحي الجديد ميمى ومامى (سندباد)، على خشبة مسرح بيرم للتونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.



يشار إلى أن "ميمي ومامي"، من إنتاج فرقة مسرح

الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويناقش العرض عدة موضوعات وقيم إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، وصفة العند المتواجدة فى الأطفال، وتحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء والحب أيضا من أجل أطفال أسوياء، وذلك من خلال الحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

يذكر أن عرض "ميمي و مامي" من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.