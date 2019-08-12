الليلة.. إسماعيل مختار يفتتح "ميمى ومامي" على مسرح بيرم التونسي

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، العرض المسرحي الجديد ميمى ومامى (سندباد)، على خشبة مسرح بيرم للتونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلى أن "ميمي ومامي"، من إنتاج فرقة مسرح
يذكر أن عرض "ميمي و مامي" من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.
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