الليلة.. افتتاح "حمام الست" على مسرح بيرم التونسي

يفتتح الفنان إسماعيل مختار ، رئيس البيت الفني للمسرح، اليوم الإثنين، الموافق ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني، وذلك على خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً.

يشار إلى أن مسرحية "حمام الست"، مأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، ويدور العرض حول اكتشاف أحد المواطنين لحمام الملكة كليوباترا فى بيته

الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.

العرض بطولة ندى بسيوني، محمد عز ، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف،

علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.

جدير بالذكر أن فرقة مسرح الإسكندرية تقدم على مسرح بيرم التونسي عرض " ميمي و مامي- السندباد" من إنتاج الفرقة، ويُقدم ابتداء من ثاني أيام العيد، في تمام السابعة مساءً، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، حيث تقدم الفرقة عرضيها في نفس اليوم.