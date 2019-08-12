جريمة تهز دمشق في ليلة عيد الأضحى

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 12:50 مساءً - شهدت العاصمة السورية ” دمشق ” جريمة مروعة في ليلة عيد الأضحى المبارك والتي راح ضحيتها عائلة مكونة من خمسة أفراد . حيث أقدم الأب على قتل زوجته وأولاده ثم انتحر في ظروف غامضة . وكشفت الشرطة السورية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أن العائلة مكونة من الأب والأم وأولادهم الثلاثة وإنهم يعيشون في حي التضامن بالعاصمة السورية . Advertisements وأضافت أن الأب قام بقتلهم رميا بالرصاص داخل منزلهم . وتتولى الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة . facebook facebook

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