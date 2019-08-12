-"ولاد رزق 2" يتصدر تعرف على إيرادات أفلام عيد الأضحى

القاهرة - لايف ستايل
حقق فيلم «ولاد رزق2» للنجم أحمد عز 4 ملايين و98 ألف و172 جنيهًا عن ليلة أمس وقفة عيد الأضحى ليتصدر كل الأفلام المعروضة بالموسم وحل وصيفًا فيلم "الفيل الأزرق2" للنجم كريم عبد العزيز محققًا مليون و806 ألف جنيهًا.
وفي المركز الثالث جاء فيلم "الكنز 2" للفنان محمد رمضان محققًا 212 ألف و900 جنيهًا.
وفيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
أما فيلم "الفيل الأزرق2" يشارك في بطولته نخبة من النجوم بجانب كريم عبد العزيز منهم إياد نصار وشيرين رضا والفنانة الشابة تارا عماد، وولاء الشريف، وخالد الصاوى، وغيرهم.
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