ابنة أحمد حلمي تشعل "فيس بوك" في أول ظهور لها

القاهرة - لايف ستايل تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا جديدة لابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي "لي لي"، والتي ظهرت برفقة والديها بالساحل الشمالي أثناء قضاء إجازتهماالصيفية. وكانت ترتدي «لي لي» هوت شورت أزرق و«بادي» أسود قصير، وتحتضن والدها أثناء حضورها حفل النجمة الأمريكية "جينفر لوبيز".

وعلى جانب آخر ينافس أحمد حلمي في موسم عيد الأضحى السينمائي الحالي بفيلم "خيال مآتة" والذي يشارك في بطولته الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي. Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد حلمي يكشف عن أول برومو لفيلمه الجديد "خيال مآتة" التعاون الثاني بين تامر حسني وأحمد حلمي

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