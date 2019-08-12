إيهاب فهمى يستعد لعرض مسرحية "سيرة الحب" فى المهرجان القومى للمسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان إيهاب فهمى، ونجوم فرقته المسرحية "سيرة الحب"، لعرض المسرحية خلال مهرجان القومى للمسرح بالدورة الـ12 في يوم 25 و26 في شهر أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يسافر فريق عمل المسرحية إلى الإسكندرية لعرضها على مسرح محمد عبد الوهاب لمدة 15 يوما.
الأوبريت يتناول محطات فى حياة بليغ حمدى وإثرائه للموسيقى ومعاناته من أجل الفن، وأثره البالغ فى الأغنية المصرية والعربية، وعلاقاته بكبار عمالقة نجوم الطرب والشعر والغناء والموسيقى بينهم أم كلثوم، وعبد الوهاب، ووردة، وعبد الحليم، والأبنودى، والسنباطى، والنقشبندى.
مسرحية "سيرة حب" بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، هانى عبد الهادى، أحمد الأمير، رشا سامى العدل، سمية درويش، أحمد الشريف، عماد تيسير، ناصرعبدالحفيظ، ديكور محمد الغرباوى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب العمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.
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