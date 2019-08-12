شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يقدم أغنية جديدة من ألحان وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب بهاء سلطان، لطرح أغنية جديدة تحمل طابع "مقسوم"، لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوى، ومن المقرر أن يتم طرحها فى موسم الصيف الحالى.

من ناحية أخرى أحيا بهاء سلطان فى فترة الماضية عددا كبيرا من حفلات غنائيا سواء بمناسية الأعياد أو شم النسيم، وسط حضور جماهيرى كبير الذين تفاعلوا مع أغنياته.