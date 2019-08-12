شاهد .. مروان محسن يحتفل بزفافه بحضور نجوم النادي الأهلي

كتب امير فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - احتفل مهاجم النادي الأهلي المصري والمنتخب المصري لكرة القدم ” مروان محسن ” بحفل زفافه يوم أمس في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة . وحرص عددا كبيرا من نجوم النادي الاهلي على حضور حفل الزفاف بعد انتهائهم من مباراة الفريق التي عقدت أمس في أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ” إطلع برة ” بطل جنوب السودان والتي انتهت بفوز النادي الأهلي برباعية . حيث تواجد كلا من سعد سمير وحسين السيد ومحمد هاني وأحمد الشناوي ووليد أزارو ووليد سليمان ومحمد محمود وأحمد فتحي ومؤمن زكريا وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ورامي ربيعة . كما شارك فى إحياء الحفل المطرب المصري رامى صبرى . Advertisements

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