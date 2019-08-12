ماذا قالت كارول سماحة عن حفلها في قرطاج؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد النجمة اللبنانية كارول سماحة أصداء الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات “مهرجان قرطاج الدّولي” في تونس والذي تكلّل بحضور جماهيري كبير. وأعربت كارول عن سعادتها بنجاح الحفل حيث نشرت مقطع فيديو يُظهر تفاعل الجمهور التونسي معها وكتبت بتعليقها عليه: “ليلة من العمر !!! شكرا للجمهور التونسي الرائع”. تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، ومن المقرر أن تصوّرها قريبًا على طريقة الفيديو كليب.

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