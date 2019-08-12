بعد طلاقها.. أديل تستمتع بإجازتها في أريزونا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد وقت قصير من الإعلان عن طلاقها في أبريل الماضي، شاركت المطربة الأمريكية “أديل” جمهورها بمجموعة من اللحظات الممتعة أثناء عطلتها الصيفية بولاية أريزونا.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أن نجمة “Hello” الشابة تتطلع إلى اعتناق الحياة الفردية، حيث تقضي الصيف في الهواء الطلق برفقة بعض الأصدقاء، بعدما أعلنت عن انفصالها الرسمي عن زوجها “سيمون كونيكي”.

حرصت “أديل” 31 عاما، على مشاركة جمهورها عدد من اللقطات الرائعة لها وسط المناظر الطبيعية الخلابة، والمحيط الأزرق اللامع، على صفحتها الخاصة بموقع إنستقرام، وتعليقا على الصور كتبت “صيف 2019”.

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في أبريل الماضي، أعلنت “أديل” عن طلاقها من والد طفلها الوحيد “أنجيلو” 6 أعوام، في بيان جاء به :”أديل وشريكها انفصلا.. إنهما ملتزمان بتربية ابنهما معًا بمحبة.. كما هو الحال دائمًا يطلبان الخصوصية”.

وجاء الإعلان بعد زواج أقيم بحفل زفاف سري عام 2016.