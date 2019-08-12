ياسمين عبدالعزيز تتعاون مع هذا المخرج للمرة الثانية

متابعة بتجـــــــــرد: صارت النجمة ياسمين عبدالعزيز حديث جميع مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا، وذلك بعدما ظهرت لأول مرة في برنامج “معكم” لمنى الشاذلي، بعد فترة غياب دامت لأكثر من 16 عام عن البرامج.

وبدأت ياسمين عبدالعزيز مؤخرا استعادة ممارسة نشاطها الفني من جديد، بعد أن قضت إجازة منذ انتهاء شهر رمضان، الذي نافست خلاله بمسلسلها “لآخر نفس”، الذي شاركها بطولته النجم فتحي عبدالوهاب.

وأشارت بعض المصادر المقربة من ياسمين عبدالعز إلى أنها قررت مؤخرا أن تطل على جمهورها في السينما، وهو ما جعلها تبدأ رحلة البحث عن سيناريو جيد، خاصة أنها عُرض عليها أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، واستقرت مؤخرا على تقديم أحدهم، وقررت أن تتعاون فيه مع المخرج حسام علي، الذي تعاونت معه في مسلسلها الماضي “لآخر نفس”.

وأضافت المصادر أن ياسمين هي من طلبت من حسام علي أن يتولى إخراج الفيلم، لشعورها بالارتياح خلال تعاونهما معا في شهر رمضان الماضي، كما أنها تثق في قدراته كمخرج يستطيع تقديم وجبة كوميدية بما يسمى “السهل الممتنع”، والمقرر أن يتم عقد جلسات عمل خلال الأيام المقبلة، من أجل الاستقرار على جميع تفاصيل العمل وترشيح الفنانين المشاركين فيه.

وشارك ياسمين عبدالعزيز بطولة “لآخر نفس” كل من الفنانين، أحمد صلاح حسني، محمد عز، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، ثراء جبيل، أحمد كمال، هند عبد الحليم، وهبة عبد الغني، وهو من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام علي.