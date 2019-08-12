عابد فهد يحتفل بهذه المناسبة مع جمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم السوري عابد فهد بتخطي المليون متابع عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

ونشر عابد فهد تصميمًا للمناسبة شكر من خلاله محبّيه على دعمهم الدّائم له فكتب: “شكرًا لمليون متابع”.

وكان آخر أعمال عابد فهد الدرامية، مسلسل “دقيقة صمت” الذي خاض به السباق الرمضاني المنصم وحقق نجاحًا كبيرًا عبر الفضائيات العربية.

يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت” يضم نخبة من النجوم، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.