راغب علامة يشعل الأجواء ويتألق في الساحل الشمالي

متابعة بتجــــــــرد: أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلًا غنائيًا ساهرًا في مربع “إيفوري” في الساحل الشمالي في مصر.

وقدّم راغب علامة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة االتي ردّد الجميع معه كلماتها، فأشعل الأجواء حتى ساعات الفجر الأولى.

على صعيد آخر، ينشغل راغب علامة بتسجيل وتنفيذ مجموعة من الأغاني الجديدة التي كان قد اختارها مؤخرًا. ومن المقرر أن يطرح السوبر ستار هذه الأغاني بفترات متلاحقة في استراتيجية فنية جديدة سيتّبعها لإطلاق أعماله الغنائية عبر المتاجر الرقمية الكبرى.