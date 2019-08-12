هذه الأغنية الأعلى مشاهدة في ألبوم حاتم العراقي الجديد!

متابعة بتجـــــــــــرد: يحصد الفنان حاتم العراقي أصداء ألبومه الجديد الذي طرحه مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وقد تصدّرت أغنية “أوّل غرامي” قائمة الأعلى مشاهدة بأكثر من نصف مليون مشاهدة بين أغنيات الألبوم عبر موقع “يوتيوب”. الألبوم يتضمن ست أغنيات وهي “ماراح ابقى”، “نوم مانمت”، “يفز قلبي”، “أول غرامي”، “خبر فرقاك” و”موال همس الشفايف”. تجدر الإشارة إلى أن إصدار الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شملت صفحات شركة “روتانا” على كافة مواقع التواصل الإجتماعي. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “أوّل غرامي”: لمشاهدة فيديوهات أغاني الألبوم:

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