لهذا السبب اعتذرت شيرين عبد الوهاب من أحمد السعدني

اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الممثل أحمد السعدني بسبب عدم تواجدها الى جانبه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد وفاة طليقته وأم أولاده، بشكل مفاجئ يوم الجمعة الفائت.

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وكتبت شيرين عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك“.

وكانت طليقة أحمد السعدني، وأم أولاده ياسين وعبد الله، قد توفيت يوم الجمعة الواقع في 9 آب/أغسطس بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.