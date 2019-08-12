هيفا وهبي تجمع بين الأناقة والبساطة… وتتألّق في السويد

للمرة الاولى التقت النجمة اللبنانية هيفا وهبي جمهورها في السويد ضمن فعاليات مهرجانات Gothenburg Culture Festival ، حيث أحيت يوم ١٠ آب الجاري حفلاً ضخمًا ومميزا حضره اكثر من ٥٠ الف شخص من محبي هيفا الذين جاؤوا من مختلف المناطق السويدية للقاء نجمتهم المفضلة ومشاركتها أجمل اللحظات بينما هي تقدّم لهم اغنياتها المتنوعة والمتعددة ضمن اجواء اكثر من رائعة.

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وكالعادة خطفت “وهبي” الانظار بإطلالتها المتألقة والفريدة، حيث اطلّت بفستان من تصميم المصمم شربل عازار من دار لابرجوازي، جاء باللون “الكوراي” المميّز، مرصّع بحبيبات الالماس، مع كمّ طويل مفتوح عن ظهره ومن احدى الجوانب، فكانت هيفا تتمايل فيه كالاميرة ما زادها رونقًا وجمالاً.

اما تسريحة شعرها فجاءت بسيطة تتلاءم مع فخامة الفستان، حيث لم تلجأ لأي تصفيفة شعر ضخمة أنما تركته منسدلاً على كتفيها، في حين تعاونت مع خبير التجميل احمد شوقي الذي اظهرها بأبهى حلّة مع مكياج ملفت وانيق.

اذا تستمر النجمة المميزة هيفا وهبي في خطف الأنظار في كافة اطلالاتها مهما كانت بسيطة، حيث تصبح حديث الساعة حول التصاميم التي تختارها والتي تجمع فيها بين الجرأة والاناقة في آن، كما تعكس شخصيتها الرائعة وروحها الطيبة والقريبة من جمهورها وكل محبيها.