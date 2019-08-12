"حمام الست" ثاني أيام العيد على بيرم التونسي في الإسكندرية

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح غد الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، العرض المسرحي الجديد "حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح بيرم التونسى في الإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف إستروتايف، ويدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.

يشار إلى أن فرقة مسرح الإسكندرية تقدم على مسرح بيرم التونسي عرض "ميمي ومامي" (السندباد) من إنتاج الفرقة، ابتداء من ثاني أيام العيد ماتينيه في تمام السابعة مساء على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، لتقدم الفرقة عرضيها في نفس اليوم.

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"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين في الإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت. قد يهمك أيضا:

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