عروض العيد تجبر أبطال "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" على التخلي عن الإجازة

تنطلق عروض مسرحيتي "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني و"٣ أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى على مسرحي "كايرو شو" في التجمع و6 أكتوبر.

وبذلك تخلى نجوم العرضين عن إجازتهم واكتفوا بالتواجد العائلي مع أسرهم أول يوم العيد فقط، حيث توجد حالة من التشوق لدى أسرة العملين لاستئناف العروض في القاهرة بعد العودة من أولى الجولات الخارجية في إطار فعاليات موسم جدة بالسعودية.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكيسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، وحمادة شوشة، الموسيقي التصويرية مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

أما مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي

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