حفل أسطوري للنجمة العالمية جينيفر لوبيز في العلمين الجديدة

استقبلت مدينة العلمين الجديدة حفلا جماهيريا كبيرا للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، بحضور نجوم الفن والمجتمع. وحضر الحفل أحمد حلمي وزوجته منى زكي، بشرى، محمود العسيلي، رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، والفنانة دينا. كما حضر النجوم حسين فهمي، ومصطفى فهمي، والإعلامية سهير شلبي، رزان مغربي، إيمان العاصي، مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد حلمي يكشف عن أول برومو لفيلمه الجديد "خيال مآتة" التعاون الثاني بين تامر حسني وأحمد حلمي

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